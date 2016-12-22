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Неизвестная поклонница передала Улюкаеву пять белых роз
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Неизвестная поклонница передала Улюкаеву пять белых роз
Дело Улюкаева, 10:40
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Неизвестная поклонница передала Улюкаеву пять белых роз
Фото: Олег Яковлев / РБК

Экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, которому сегодня вынесут приговор, в суд прислали букет из пяти белых роз. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Адвокат бывшего министра Тимофей Гриднев сказал, что цветы — от поклонницы. В ответ на это Улюкаев пошутил: «Главное, чтобы жена не узнала».

Оглашение приговора Алексею Улюкаеву. Онлайн-трансляция
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Экс-глава Минэкономразвития обвиняется в получении взятки в $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли компании «Башнефть». Улюкаев отрицает свою вину. В своем последнем слове он заявил, что ни один документ гособвинения не содержит доказательств получения взятки.

Суды Улюкаева: как изменился экс-министр с момента задержания Еще 5 фото
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Прокурор попросил для Улюкаева десять лет строгого режима. Бывший министр сравнил такое наказание со смертным приговором.

Теги: суд , Алексей Улюкаев
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