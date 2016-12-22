Неизвестная поклонница передала Улюкаеву пять белых роз

Фото: Олег Яковлев / РБК

Экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, которому сегодня вынесут приговор, в суд прислали букет из пяти белых роз. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Адвокат бывшего министра Тимофей Гриднев сказал, что цветы — от поклонницы. В ответ на это Улюкаев пошутил: «Главное, чтобы жена не узнала».

Экс-глава Минэкономразвития обвиняется в получении взятки в $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли компании «Башнефть». Улюкаев отрицает свою вину. В своем последнем слове он заявил, что ни один документ гособвинения не содержит доказательств получения взятки.

Прокурор попросил для Улюкаева десять лет строгого режима. Бывший министр сравнил такое наказание со смертным приговором.