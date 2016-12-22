Улюкаев сравнил 10 лет колонии со смертным приговором

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, сравнил запрошенный обвинением для него срок в 10 лет колонии со смертным приговором. Об этом он заявил в своем последнем слове в Замоскворецком суде, передает корреспондент РБК.

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«Как сказал Сократ: вот уже время идти отсюда: вам — чтобы жить, мне — чтобы умереть. Десять лет для человека 62 лет от роду не слишком отличаются от смертного приговора», — сказал экс-министр.

Улюкаев заверил, что, как бы ни сложилась его судьба, остаток жизни он посвятит «отстаиванию интересов людей​».

В заключение Улюкаев поздравил присутствующих с наступающим Новым годом. «Будьте здоровы», — завершил он свое выступление.

Приговор по делу Улюкаева будет оглашен 15 декабря.

Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина в октябре-ноябре 2016 года. По данным следствия, министр хотел получить $2 млн за положительную оценку приватизации «Башнефти». Улюкаев свою вину отрицает.