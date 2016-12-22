Появилось видео возвращения российских бомбардировщиков Су-34 из Сирии в Хабаровский край. Ролики Минобороны России поступили в редакцию РБК.

​На первом видео видно, как бомбардировщики поднимаются в воздух с аэродрома Хмеймим в Сирии. Во втором ролике российские Су-34​ приземляются на хабаровском аэродроме. Летчиков встречали командующий объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Виктор Афзалов, сослуживцы, родственники, представители ветеранских организаций и движения «Юнармия». По прилету их встретили с хлебом и солью.





Видео: Минобороны России

Генерал-майор поблагодарил летчиков за выполнение воинского долга, профессионализм и преданность России.





Видео: Минобороны России

Приказ о выводе российских войск и военной техники из Сирии президент России Владимир Путин отдал 11 декабря. По данным источника РБК, военный контингент будет сокращен на две трети. В Сирии продолжат функционировать две российские базы — Хмеймим и Тартус.

На следующий день Минобороны России начало выводить российскую технику из Сирии: в Калужскую область вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в Махачкалу — батальон военной полиции, в подмосковное Нахабино — отряд саперов, в Мурманскую область прибыли бомбардировщики Ту-22МЗ и др.