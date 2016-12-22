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В Госдуме уличили США и Канаду в нежелании достичь мира на Украине
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В Госдуме уличили США и Канаду в нежелании достичь мира на Украине
Украинский кризис, 12:14
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В Госдуме уличили США и Канаду в нежелании достичь мира на Украине

Решение Канады о разрешении поставок летального оружия на Украину и увеличение расходов оборонного бюджета США на помощь Киеву — демонстрация того, что Запад не заинтересован в мирном решении конфликта в Донбассе. Об этом РБК заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Безусловно, такая военная помощь лишь обострит ситуацию на юго-востоке Украины и отдалит выполнение минских соглашений», — считает политик. «По сути, это одна из форм открытого внешнего вмешательства во внутриукраинский конфликт, что точно никак не будет способствовать политико-дипломатическому урегулированию», — добавил он.

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«Самое опасное в этом решении — это неминуемое увеличение числа жертв от применения летальных вооружений в Донбассе. Против кого будет направлено американское и канадское оружие на Украине? Очевидно против мирного населения», — уверен Слуцкий.

Он добавил, что западные политики «подогревают градус конфликта» вместо того, чтобы «приложить все усилия и оказать давление для выполнения Киевом минских соглашений».

Ранее сенатор Франц Клинцевич, комментируя решение Канады по поставке летального оружия Украине, заявил, что таким образом Канада «стала стороной внутриукраинского конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями».

В Совфеде прокомментировали решение Канады поставлять оружие Украине
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13 декабря правительство Канады включило Украину в список стран, которым она будет экспортировать летальное вооружение. Каждую заявку на покупку канадское правительство будет рассматривать отдельно.

Днем ранее президент США Дональд Трамп подписал военнный бюджет Соединенных Штатов. Он предусматривает в том числе выделение военной помощи Украине в размере $350 млн.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил обе страны и написал в Facebook, что они дали «мощный и своевременный сигнал поддержки».

Теги: Госдума , Леонид Слуцкий , украина
Главное
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