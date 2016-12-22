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В Совфеде прокомментировали решение Канады поставлять оружие Украине
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В Совфеде прокомментировали решение Канады поставлять оружие Украине
Украинский кризис, 02:00
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В Совфеде прокомментировали решение Канады поставлять оружие Украине

Первый зампред комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что, одобрив поставки летального оружия Украине, Канада стала «стороной внутриукраинского конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями». Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

Член Совфеда отметил, что, таким образом, создается «опасный прецедент». «Официально одобрив поставки летального оружия Киеву, правительство Канады, на мой взгляд, не до конца понимает, во что оно втягивает свою страну», — сказал он.

Клинцевич не исключил, что поставки на Украину летального вооружения могут изменить соотношения сил в зоне конфликта в Донбассе. «Для этого, собственно говоря, они и затеяны», — сказал он. Член Совфеда подчеркнул, что своим решением Канада «прямо выступила против Минских соглашений».

В среду, 13 декабря, правительство Канады внесло Украину в список стран, которым она будет экспортировать летальное вооружение. Речь идет об огнестрельном оружии. Однако, каждую заявку на покупку канадское правительство будет рассматривать отдельно.

Во вторник, 12 декабря, президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет Соединенных Штатов. В том числе, в нем предусмотрено выделение гранта Украине в размере $350 млн. Эти средства будут потрачены на военную помощь.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность США и Канаде. В своем Facebook он написал, что эти две страны дали «мощный и своевременный сигнал поддержки». «Единым фронтом продолжаем укреплять нашу сферу безопасности, партнерство для противодействия агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил украинский лидер.

Теги: Совет Федерации , Канада , Франц Клинцевич
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