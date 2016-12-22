В Йемене хуситы освободили корреспондента Sputnik

В Йемене повстанцы-хуситы отпустили 41 журналиста, в том числе внештатного корреспондента российского агентства Sputnik, из здания телецентра, где они удерживались. Об этом рассказал освобожденный корреспондент российского СМИ, об этом сообщает Sputnik.



«Вечером, 13 декабря, я и 40 сотрудников йеменского телеканала Yemen Today были отпущены, спустя 12 дней, когда здание было захвачено 2 декабря, — сказал он.

О том, что корреспондент Sputnik пропал в Йемене, стало известно 4 декабря. Тогда агентство сообщало, что он перестал выходить на связь после того, как боевики захватили телецентр. Последний раз корреспондент связывался с агентством 3 декабря.

В Сане 2 декабря начались столкновения между хуситами и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Тогда жертвами стычек стали 60 человека. Салех призывал поднять восстание против хуситов, отбить Сану и заключить мир с признанным правительством Йемена. Бывший лидер страны был убит 4 декабря, предположительно, боевиками, которые устроили засаду на дороге. Салех занимал пост лидера Йемена с 1994 по 2011 год.



Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Повстанцы и сторонники Салеха выступали за теократическую монархию в стране и высказывались против сотрудничества Йеменского правительства с США. В 2015 году коалиция арабский стран заявила о поддержке официальных властей Йеменской Республики и ввела туда войска.