СМИ опубликовали фото засады на бывшего президента Йемена

Телеканал Аl-Аrabiya опубликовал фотографии засады, в которую попал погибший бывший президент Йемена Али Абдулла Салех.

Как рассказал источник издания, он был убит предавшими его боевиками-хуситами. На фотографиях, которые представил телеканал Аl-Аrabiya, показан момент, когда хуситы направляются к автомобилю Салеха из места, где они укрывались. Другие машины перекрыли дорогу машине президента.

Собеседник Аl-Аrabiya рассказал, что посредник хуситов убедил бывшего президента покинуть его дом в Сане и направится в его родной город, который находится к югу от йеменской столицы. Хуситы пообещали обеспечить ему безопасность во время пути.Салех уехал из города на одной машине со своим сыном и двумя лидерами своей партии «Всеобщий народный конгресс Йемена». Когда автомобиль бывшего президента находился в нескольких километрах от деревни Бейт аль-Ахмар, дорогу ей перегородили семь машин с боевиками хуситами, а десятки повстанцев атаковали с двух сторон дороги, рассказал источник Аl-Аrabiya.

Затем боевики вытащили президента и его спутников из машины и получили приказ по телефону убить его. После этого хуситы расстреляли Салеха, выстрелив в него 35 раз.

Первые сообщения о смерти Салеха появились на телеканале, который был связан с повстанцами-хуситами. Канал показал тело мужчины с раной в голове. Мужчина был похож на Салеха. Позднее представитель партии «Всеобщий народный конгресс Йемена» подтвердил Al-Jazeera информацию об убийстве бывшего президента. По данным канала, вместе с Салехом был убит экс- глава президентской службы безопасности Хуссейн аль-Хамиди.

Вооруженные столкновения между союзниками хуситов из движения «Ансар Аллах» и сторонниками экс-президента Салеха начались в Сане в среду, 29 ноября. К 3 декабря были убиты по меньшей мере 245 человек. В субботу, 2 декабря, Салех заявил, что готов начать «новую страницу» в отношениям с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией в том случае, если она больше не станет наносить удары по Йемену и снимет блокаду со страны. Его партия «Всеобщий народный конгресс» выступила с призывами к населению Йемена поднять восстание против хуситов и отбить Сану.



В день убийства, 4 декабря, Салех заявил, что разрывает отношения с хуситами. По его словам, повстанцы «преследуют собственные корыстные цели» во вред гражданами Йемена и обвинил их в том, что они получают и следуют приказам Ирана.



Салех занимал пост президента Йемена с 1994 по 2011 год. Он переизбирался на новый срок дважды. Один раз лидером страны его назначил парламент.