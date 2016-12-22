В уличных боях в столице Йемена погибли 80 человек

В столкновениях между повстанцами-хуситами и их бывшими союзниками, сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха в столице Йемена Сане погибли не менее 80 человек. Об этом сообщает Al Arabiya.

В результате уличных боев в йеменской столице большая часть кварталов перешла в руки сторонников экс-президента страны Салеха. Он призвал обе враждующие стороны к перемирию.

Ранее агентство Reuters сообщало, что экс-президент страны призвал своих сторонников к восстанию против шиитских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном. Кроме того, он выступил за перемирие с поддерживаемым саудовской коалицией международно признанным правительством Йемена. Саудовская Аравия и ее союзники поддержали эту инициативу.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. С одной стороны до недавнего времени в ней участвовали шииты-хуситы и сторонники экс-президента Салеха. С другой — законное правительство Йемена. В 2015 году Саудовская Аравия во главе с коалицией ближневосточных и африканских арабских стран вмешалась в конфликт на стороне правительства. На данный момент столица страны Сана контролировалась вместе с севером страны мятежниками, юг Йемена, вместе с временной столицей — Аденом — законным правительством и арабской коалицией. Центральные и восточные районы страны частично контролируются группировками «Аль-Каеда» и «Исламское государство» (ИГ, запрещены в России).

После того, как в начале ноября с территории, контролируемой хуситами, по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду была выпущена баллистическая ракета, сбитая в окрестностях города, коалиция начала морскую и воздушную блокаду страны. Целью было заявлено воспрепятствование снабжения мятежников иранским оружием. 11 ноября коалиция открыла два йеменских аэропорта для сношений с внешним миром.