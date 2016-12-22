В Йемене пропал внештатный корреспондент агентства Sputnik

Внештатный корреспондент российского информационного агентства Sputnik пропал без вести в Йемене, после того как повстанцы-хуситы захватили здание телевизионного центра в йеменской столице Сане. Об этом сообщает Sputnik.

Агентство указывает, что последний раз корреспондент выходил на связь 3 декабря около 14:30 мск. «Потеряли связь с нашим внештатным корреспондентом. Его имя мы не раскрываем. Он гражданин одной из арабских стран. Пока с ним связаться не удалось», — сказали РБК в пресс-службе агентства Sputnik.

Вечером 2 декабря в Сане начались бои между повстанцами-хуситами и их бывшими союзниками, сторонниками экс-президента Йемена, 75-летнего Али Абдаллы Салеха. Тогда в стычках погибли по меньшей мере 60 человек. В ходе боев большая часть города осталась подконтрольной сторонникам Салеха, который призвал стороны к перемирию.

Как сообщало Reuters, Салех призывал восстать против хуситов и заключить мирное соглашение с международно признанным правительством Йемена, которое поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Днем 4 декабря стало известно, что хуситы взорвали дом Салеха в Сане. По данным телеканала, связанного с МВД Йемена, Салех был убит. По информации телеканала катарского Al Jazeera, вместе с Салехом погиб экс-глава службы безопасности президента Хуссейн аль-Хамиди. В МИД России заявили, что у них нет официальных данных об убийстве Салеха.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы и сторонники Салеха призывали установить теократическую монархию в стране, а также выступили против альянса правительства Йемена с США. В 2015 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддержала правительство Йемена и ввела свои войска в страну.

Сана и северная часть Йемена подконтрольны повстанцам, юг страны контролирует правительство и коалиция, они базируются во временной столице — Адене. На востоке страны, а также в центральных районах власть удерживают различные группировки, включая запрещенные в России «Исламское государство» и «Аль-Каида».