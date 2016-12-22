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Песков заявил о попытке «задушить» Россию в информационной среде
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Песков заявил о попытке «задушить» Россию в информационной среде
Политика, 01:10
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Песков заявил о попытке «задушить» Россию в информационной среде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о попытках «задушить суверенность России» и «ее суверенный голос» в мировой информационной среде. Об этом он заявил в эфире «Россия 24», передает ТАСС.

Он отметил, что на данный момент в мире «суровая конфронтация». «Но это конфронтация, которая связана с попытками задушить суверенность России, суверенный голос России, с попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества», -сказал Песков. Он добавил, что также пытаются «задушить» и технологический потенциал России в развитии информационных технологий. По мнению пресс-секретаря президента, речь идет об опровержении «лживых новостей, которые идут в отношении» России. «Они недовольны, пытаются нас задушить. Мы отвечаем», — сказал он.

Говоря о предстоящей пресс-конференции президента Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря, Песков сказал, что никаких ограничений для журналистов на ней нет. Он отметил, что посетить ее смогут все те, кто подал заявку, и те, «кто в ладах с законом».

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Президент Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволяет признавать иностранными агентами зарубежные СМИ. Главным критерием получения такого статуса является финансирование из-за рубежа. Закон был принят после того, как в США российский телеканал RT был признан иноагентом. После этого его журналистов лишили аккредитации в конгрессе США. В начале декабря в реестре иноагентов были внесены девять СМИ: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

В начале декабря Государственная дума запретила журналистам СМИ, которые были признаны иностранными агентами, проходить в здание нижней палаты парламента. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что предпринятые меры — «зеркальный ответ». Она отметила, что все ограничения будут сняты, когда «США отменят соответствующие меры в отношении российского телеканала RT и других СМИ».

Теги: СМИ , Дмитрий Песков , информационные технологии
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