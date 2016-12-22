Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны сектора Газа

По территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены три ракеты. Об этом сообщили израильские военные, пишет The Times of Israel.



Как рассказали в израильской армии, две из них были сбиты израильской системой ПРО, а третья — упала в открытом поле в региональном совете Экшоль на юге страны. В результате ракетного обстрела никто не пострадал. Также не было зафиксировано разрушений.

В экстренных службах сообщили изданию, что два человека были госпитализированы в состоянии шока, а 30-летний мужчина повредил себе ногу, когда бежал в бомбоубежище. Воздушная тревога была объявлена в городе Сдерот и в Эшколе, рассказали представители местных властей.



Издание Haaretz опубликовало видео очевидца, который заснял момент уничтожения ракеты в воздухе системой ПРО.

Во вторник, 12 декабря, израильские военные сообщали, что система ПРО страны сбила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. Тогда также никто не пострадал, а также не было разрушений. Израиль обвинил в запуске ракеты палестинское движение «Хамас». Позже, в этот же день, израильская армия нанесла удар по северу сектора Газа, где, как полагают военные, находятся позиции боевиков движения.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились после того, как президент США Дональд Трамп принял решение признать столицей Израиля Иерусалим. Кроме того, он распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в этот город. Израиль с 1980 года считает Иерусалим своей «неделимой» столицей. В свою очередь, в Палестине хотят сделать восточную часть города своей столицей.

В связи с признанием Иерусалима столицей израильского государства в Палестине и по всему миру прокатилась волна протестов среди мусульман. Протестные акции получили название «День гнева». В секторе Газа в результате столкновений палестинцев с израильской армией ранения получили 767 человек.