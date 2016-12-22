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Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету
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Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету
Политика, 01:31
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Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

Израильская система ПРО сбила ракету, которая была выпущена со стороны сектора Газа. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля, пишет The Times of Israel.

Как отмечается в сообщении, из-за ракеты была объявлена воздушная тревога в городе Ашкелон на юго-западе Израиля, а также в регионе около сектора Газа.

Никто не пострадал, и никаких разрушений не было зафиксировано. Военные отметили, что одна ракета упала также около израильской границы в региональном совете Эшколь в Южном округе страны.

Пока никто не взял ответственность за пуск ракеты. Израильская армия заявила, что она была запущена палестинским исламским движением «Хамас».

В воскресенье, 10 декабря, вооруженные силы Израиля сообщали, что ракета, которая была запущена из сектора Газа, попала в здание детского сада в городе Сдерот и повредила здание.

«Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму Еще 5 фото
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Отношения между Палестиной и Израилем обострились после того, как США приняли решение признать израильской столицей город Иерусалим и перенести туда свою дипломатическую миссию из Тель-Авива. Израиль считает «единый и неделимый» Иерусалим своей столицей с 1980 года. В Палестине полагают, что восточная часть этого города должна стать столицей палестинского государства.

В ответ на решение США в Израиле и в других государствах начались массовые антиамериканские протесты мусульман, которые получили название «День гнева». В сектора Газа в результате столкновений палестинцев с израильскими военными пострадали 767 человек.

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что решение США признать Иерусалим столицей Израиля «не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке», а дестабилизирует ее. По словам российского лидера, статус этого города Израиль и Палестина должны обсудить во время прямых переговоров.

Теги: ракета , Израиль , сектор Газа
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