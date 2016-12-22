Израильские военные обстреляли сектор Газа в ответ на ракетный удар

Израильские военные нанесли удар по позициям палестинского движения «Хамас» в секторе Газа в ответ на ракетный удар. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.



Как отмечается в сообщении, целью военных были позиции боевиков на севере сектора.

Во вторник, 12 декабря, израильская система ПРО сбила ракету, которая была выпущена с палестинской территории. В результате инцидента никто не пострадал, а также не было зафиксировано разрушений. Израильские военные заявили, что за пуск ракеты несет ответственность «Хамас».

Последнее обострение отношений между Израилем и Палестиной связано с решением США признать Иерусалим израильской столицей. Кроме того, Вашингтон решил перенести свою дипломатическую миссию из Тель-Авива в этот город. Израиль считает «единый и неделимый» Иерусалим своей столицей с 1980 года. В свою очередь, в Палестине хотят, чтобы его восточная часть стала столицей ее государства.

В связи с решением США в Израиле и в других государствах прокатилась волна протестов среди мусульман, которые назвали «День гнева». В секторе Газа в результате столкновений палестинцев с израильскими военными пострадали 767 человек.