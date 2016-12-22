Матвиенко рассказала о личном руководстве Путина российскими ВКС в Сирии

Президент Владимир Путин лично руководил Воздушно-космическими силами России (ВКС) в Сирии, а также занимался организацией политического урегулирования в республике. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «РИА Новости».

«Это большая личная победа президента и большой личный его успех», — отметила Матвиенко. По словам спикера Совфеда, целостность Сирии удалось сохранить благодаря совместным действиям российских ВКС и сирийских военнослужащих.

Путин 11 декабря отдал приказ о выведении российской группировки войск из Сирии. Вместе с тем в стране продолжат работать авиабаза Хмеймим и пункт технического обеспечения в порту Тартус. Путин 13 декабря также внес на рассмотрение Госдумы соглашение между Россией и Сирией о расширении территории пункта в Тартусе.

По словам источника РБК, близкого к МИД России, в течение месяца из Сирии выведут две трети военного контингента и техники.

Из Сирии в Мурманскую область 13 декабря вернулись российские бомбардировщики Ту-22М3. Накануне в Ивановской области приземлился «летающий радар», самолет А-50. Также в Россию вернулся отряд российских саперов, в Калужской области приземлились еще несколько Ту-22М3, а в Махачкалу из Сирии прибыл отряд военной полиции.