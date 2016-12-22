Транзит газа через Украину сократился почти на четверть

Транзит газа по территории Украины сократился на 23%, до 200 млн куб. в сутки. Об этом сообщил советник главы Минэнерго страны Максим Билявский на своей странице в Facebook.

По его словам, утром 13 декабря был восстановлен транзит газа через Словакию и Италию. Газ из Европы поступает на Украину по реверсным схемам через Венгрию, Польшу и Словакию.​

12 декабря произошел взрыв на газораспределительной станции компании OMV недалеко от австрийского города Баумгартена. Причиной взрыва стала техническая неисправность.

Компания-оператор терминала Gas Connect Austria сообщила об одном погибшем и 21 пострадавшем. В терминал Баумгартена газ поступает в основном из России и Норвегии, а потом транспортируется в Германию, Италию, Францию, Словению, Хорватию и Венгрию. Ранее сообщалось, что после ЧП экспорт российского газа в Европу может сократиться на треть. После аварии Италия ввела режим ЧС.

Утром 13 декабря в Gas Сonnect заявили, что поставки газа в страны Евросоюза, которые накануне были прерваны из-за аварии, восстановлены.