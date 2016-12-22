Число пострадавших от взрыва на газовом хабе увеличилось до 21 человека

При взрыве на газораспределительной станции в районе Баумгартена в Австрии погиб один человек человек, еще 21 пострадал. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован. Об этом сообщает издание Кurier со ссылкой на губернатора федеральной земли Нижняя Австрия Йоханну Микль-Лейтнер.
Жертвами в основном являются сотрудники Gas Connect, сказал представитель компании Андреас Ринофнер.
Ранее сообщалось об одном погибшем и около 20 пострадавших при взрыве.
Взрыв на газораспределительной станции в районе населенного пункта Баумгартен произошел 12 декабря. Причиной взрыва стала техническая неисправность. Российские работники при взрыве не пострадали.
Поставки газа из России в страны Европы оказались нарушены. Цена газа на хабе в Баумгартене после аварии возросла в полтора раза, с $292 до $413 за 1 тыс. куб. м. Ведущие газотранспортные операторы Евросоюза сообщили, что произошло падение объема импорта российского газа. Транзит газа через Австрию на юг и юго-восток (в Словакию, Венгрию, Словению, Хорватию) тоже оказался нарушен. В Минэкономразвития Италии ввели режим ЧС в связи с прекращением поставок в страну газа из России из-за взрыва под Баумгартеном. Дефицит импорта в министерстве обещали компенсировать увеличением поставок газа из национальных подземных хранилищ.
По данным Gas Connect, возгорание на станции около Баумгартена полностью потушено.