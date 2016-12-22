Тиллерсон рассказал о работающих в России 35 тыс. гражданах КНДР

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Атлантическом совете заявил, что в России существует дефицит рабочей силы,на фоне которого в стране работает около 35 тыс. граждан Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Тиллерсон отметил, что Россия поддержала резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, хотя и могла «наложить на них вето». Вместе с тем, в Северной Корее «есть некоторые нарушения, их нетрудно увидеть — в частности, принудительный труд», добавил он.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон готов провести прямые переговоры с представителями Пхеньяна «без предварительных условий».

«Давайте просто встретимся, можем поговорить, например, о погоде. Это может произойти за круглым или квадратным столом, если вас это так волнует», — сказал Тиллерсон. Он также сообщил, что «в конце концов, мы должны сесть напротив друг друга и выложить на стол дорожную карту — то, над чем надо совместно работать». Глава Госдепа подчеркнул, что США оставили «дверь для переговоров открытой».

Постпред США в ОНН Никки Хейли 30 ноября призвала весь мир разорвать отношения с Северной Кореей из-за очередного ракетного запуска, который состоялся днем ранее.

По словам Хейли, северокорейский режим будет «полностью уничтожен» в случае войны с США. После испытания баллистической ракеты «Хвасон-15» северокорейские власти заявили, что завершили процесс создания «государственных ядерных сил». Пхеньян также заявил, что «Хвасон-15» способна достичь любой точки на территории Соединенных Штатов.

В постоянном представительстве Северной Кореи при ООН 12 декабря осудили состоявшееся накануне заседание Совбеза, в ходе которого обсуждались проблемы соблюдения прав человека в КНДР. В постпредстве заявили, что осуждают встречу «США и их союзников», а также сочли заседание «актом враждебных сил, которые проиграли в политической и военной борьбе с КНДР».