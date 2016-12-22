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КНДР назвала США проигравшими в «политической и военной борьбе»
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КНДР назвала США проигравшими в «политической и военной борьбе»
Политика, 11:55
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КНДР назвала США проигравшими в «политической и военной борьбе»

Постоянное представительство КНДР при ООН осудило заседание Совета Безопасности, на котором 11 декабря обсуждалась ситуация в области прав человека в Северной Корее. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на заявление постпредства Северной Кореи.

«Мы решительно осуждаем встречу США и их союзников и считаем это актом враждебных сил, которые проиграли в политической и военной борьбе с КНДР. Северная Корея поднялась до позиции государства, обладающего ядерным оружием», — приводит издание слова из заявления северокорейского постпредства.

«Вызывающий презрение замысел Совета Безопасности не напугает КНДР», — подчеркнуто в заявлении.

​Заседание Совета Безопасности ООН по правам человека прошло 12 декабря. Верховный комиссар по правам человека в ООН Зейд Раад аль-Хусейн и помощник генерального секретаря ООН Мирослав Йенча заявили, что испытания Пхеньяном ядерного оружия и запуски ракет привели к еще большей изоляции Северной Кореи. Также зафиксирован рост нарушений прав человека в КНДР. Зейд Раад отметил, что рост напряженности в сфере безопасности обернулся ужесточением контроля за перемещением людей и ущемлениями свободы слова и политических прав. В ООН поступают сообщения о «трагической судьбе» вернувшихся в КНДР — их помещают в лагеря, пытают, избивают, лишают еды и подвергают сексуальному насилию, отметил он.

По данным ООН, пересекающие границу с КНДР люди имеют при себе яд на случай, если их задержат. «Есть сведения о том, что в июле целая семья совершила самоубийство, когда ее собирались переправить обратно», — отметил Зейд Раад аль-Хусейн​.

Мирослав Йенча призвал Пхеньян к ответственности за защиту собственных граждан от преступлений, которые, согласно международному праву, считаются наиболее тяжкими. При бездействии правительства эта ответственность ложится на международное сообщество, которое должно учесть последствия ситуации в стране для всего региона, заключил он.

Верховный комиссар по правам человека призвал Совбез обратить внимание на бедственное социально-экономическое положение северокорейцев, оценить воздействие санкций, а также принять меры по минимизации их гуманитарных последствий.

Теги: США , КНДР , Совет Безопасности ООН
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