Тиллерсон заявил о готовности США к переговорам с КНДР

CША готовы начать прямые переговоры с Северной Кореей без предварительных условий, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает Reuters.
Госсекретарь не упомянул предыдущие требования США о ядерном разоружении КНДР. «Давайте просто встретимся», — сказал Тиллерсон.
«Мы можем поговорить о погоде <...> о том, будет ли это квадратный или круглый стол. Затем мы сможем предложить <...> дорожную карту, согласно которой мы сможем двигаться дальше», — объяснил госсекретарь.
До этого, в связи с запуском КНДР 29 ноября новой баллистической ракеты, способной достичь американской территории, США призывали все страны разорвать отношения с Пхеньяном, а самой стране грозили «полным уничтожением». В декабре Южная Корея и США начали масштабные военные учения, в который участвует 12 тыс. военнослужащих и 230 самолетов, включая истребители пятого поколения F-35 и F-22. Вашингтон также призвал ужесточить уже имеющиеся экономические санкции в отношении Северной Кореи.