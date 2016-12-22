Собянин счел выдвижение Путина самым ожидаемым политическим событием года

Самым ожидаемым политическим событием 2017 года стало согласие президента России Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства в 2018 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения «Единой России», передает корреспондент РБК.

«Стране и Москве повезло, что у руля стоит такой человек. За все время у руля не было столь адекватного и сильного лидера», — сказал Собянин.

6 декабря на встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде Путин заявил, что в четвертый раз будет участвовать в выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года. Если он победит, к 2024 году суммарно он проведет на посту президента страны 20 лет.

В «Единой России» пообещали поддержать выдвижение Путина на новый срок. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что решение президента «было ожидаемым».

Как Владимир Путин объявлял о своем выдвижении в президенты Еще в октябре 2017 года, отвечая на вопрос о своем потенциальном участии в предстоящей президентской гонке, Владимир Путин сказал: «Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще». В подобном ключе он выступал не раз, например, в 2011-м до начала самой кампании заявил, что «время настанет и мы примем решение». В 2000 году, возглавив страну в качестве исполняющего обязанности после новогоднего обращения Бориса Ельцина, Путин заявил о своем участии в выборах президента уже 13 января. Произошло это во время вручения мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. «Еще вчера я узнал о создании в Москве инициативной группы по выдвижению вашего покорного слуги на должность президента России, — сказал тогда Путин. — Я не планировал сейчас это делать, но в этой торжественной обстановке хотел бы сказать, что я с удовлетворением принимаю сделанное предложение и буду участвовать в предвыборной кампании». В следующий раз глава государства объявил о своем решении баллотироваться на пост президента 18 декабря 2003 года. Отвечая на соответствующий вопрос жительницы Краснодара во время прямой линии​, Владимир Путин сказал: «Я планировал сделать это заявление в ближайшие дни, поскольку официальная кампания только началась. Знаю, что вопросов таких много. Мой ответ утвердительный: да, буду баллотироваться». Пропустив следующую кампанию, когда состоялось выдвижение Дмитрия Медведева, Путин еще через четыре года впервые не заявил о своем участии в новой президентской гонке. Об этом сначала было объявлено во время предвыборного съезда «Единой России», который проходил в конце сентября 2011 года. На съезде действующий президент Дмитрий Медведев предложил премьер-министру Владимиру Путину баллотироваться в президенты, заявив, что сам пойдет работать в правительство. Владимир Путин поблагодарил участников съезда за позитивную реакцию на предложение Медведева и выразил надежду на поддержку собравшихся в будущем. На втором этапе съезда партии, который состоялся 27 ноября, было принято единогласное решение о выдвижении Путина кандидатом в президенты.

О своих президентских амбициях также заявили, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие.