В «Единой России» назвали «замечательной новостью» выдвижение Путина

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил РБК, что для него «замечательной новостью» является заявление Владимира Путина о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. «Мы этого ждали. Мы поддерживали политику, которую проводил наш президент, а сейчас с еще большей энергией будем это делать», — заявил он. По словам Неверова, единоросы «естественно» поддержат Путина на президентских выборах.

О поддержке кандидатуры со стороны партии заявил и первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, сообщает «РИА Новости».

«Я рад этому решению. Безусловно, партия «Единая Россия», которая была основана президентом Путиным, поддержит его кандидатуру. Думаю, что это решение поддержит абсолютное большинство граждан нашей страны, которые видят в нем национального лидера», — сказал он.

Путин на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет участвовать в выборах президента.

«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку, — сказал Путин после продолжительного скандирования «ГАЗ за вас! ГАЗ за вас! ГАЗ за вас!». — Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации».