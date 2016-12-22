Матвиенко назвала ожидаемым решение Путина баллотироваться в президенты

Решение российского лидера Владимира Путина баллотироваться в президенты в 2018 года «было ожидаемым». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее комментарий РБК предоставила пресс-служба верхней палаты парламента.

Заявление Путина о том, что он будет баллотироваться в президенты, снимет то «беспокойство и напряжение», которое нарастало в российском обществе все больше с приближением выборов, пояснила спикер.

По ее словам, пауза, которую выдерживал президент, говорит о том, что ему было непросто принять это решение. «Он готовил программу для того, чтобы в новый президентский срок подготовить стратегию развития страны», — добавила Матвиенко. Поддержка населения гарантирует то, что программа, которую Путин планирует на новый президентский срок, в случае его избрания будет опираться на поддержку людей.

«Его сегодняшнее заявление внесло ясность и в народном сообществе, потому что президент является консолидирующей личностью в нашем обществе. Он является гарантом стабильности в хорошем смысле этого слова, порядка, преемственности в политике, обязательств нашего государства. Это известие воспримут позитивно все здравомыслящие люди, — считает Матвиенко.

Путин объявил о своем намерении принять участие в выборах 2018 года России на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. «Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку», — заявил он. Ранее агентство Ura.Ru со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщало, что Путин может объявить о своем выдвижении в среду, 6 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этого можно ждать в любой момент.

Намерение российского лидера баллотироваться на четвертый президентский срок назвал «замечательной новостью» лидер фракции Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов. Он отметил, что в партии этого ждали и поддерживали политику, которую проводил президент России. »...Сейчас с еще большей энергией будем это делать», — добавил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рад решению Владимира Путина баллотироваться в президенты. По его словам, решение дает уверенность в завтрашнем дне, потому что «наш президент всеми своими делами, служением нашей стране доказал, что многое можем сделать». Володин добавил, что Путин всегда в тяжелейшее время делал всё, чтобы защитить россиян и страну от проблем.