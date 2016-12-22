Генпрокурор Украины заявил о давлении на него из-за дела Саакашвили

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело против экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пытаются «развалить», оказывая давление на генпрокурора, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизацией этого дела. На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили», — приводит Сарган слова генпрокурора.

При этом Луценко подчеркнул, что он продолжит «защищать Украину». «Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений. Он перешел красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги Януковича для власти», — заявил он. Луценко подчеркнул, что «государство, которое не может защитить себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал».

Украинский генпрокурор отметил, что решение суда было принято вопреки доказательной базе, которая была собрана следователями. «Мы не согласны с решением суда по Саакашвили, потому что считаем, что у нас есть все основания подозревать его в сотрудничестве с членами ОПГ Януковича-Курченко. У нас есть пленки, мы готовы допустить экспертов ФБР или Скотленд-Ярда к проверке этих пленок, у нас есть свидетели, у нас есть видео, где задокументирована передача сотен тысяч, украденных на Украине, и мы уверены, что апелляционный суд удовлетворит наше ходатайство о домашнем аресте», — заявил он. Ранее Луценко уже заявлял о намерениях обжаловать решение суда, отказавшегося арестовать Саакашвили.

Следователи обвиняют Саакашвили в получении денег на подготовку государственного переворота от соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича. 5 декабря политик был задержан в своей квартире в Киеве, однако его сторонники заблокировали машину СБУ и освободили его. Второй раз Саакашвили был задержан 8 декабря. После этого его сторонники организовали несколько акций протеста в украинской столице. 11 декабря Саакашвили был доставлен в суд, где судья не согласился с доводами обвинения и отказался помещать политика под арест.