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Украинский олигарх Курченко опроверг знакомство с Саакашвили
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Украинский олигарх Курченко опроверг знакомство с Саакашвили
Украинский кризис, 15:46
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Украинский олигарх Курченко опроверг знакомство с Саакашвили

Беглый украинский предприниматель Сергей Курченко заявил, что «не знает и знать не хочет» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, и подал иск против генпрокурора Украины Юрия Луценко за распространение клеветы. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на пресс-службу Курченко.

«5 декабря в Верховной раде Украины генеральный прокурор Юрий Луценко безответственно заявил, что Сергей Курченко финансировал протесты Михаила Саакашвили, направленные на свержение существующей власти», — пояснили в пресс-службе бизнесмена.

«А вот с [президентом Украины Петром] Порошенко мы знакомы, и очень даже хорошо», — цитирует слова Курченко его пресс-служба. По словам бизнесмена, они приобрел у Порошенко медиахолдинг стоимостью $4 млрд (речь идет о продаже 98% UMH Group, сделка была согласована в 2013 году, группе принадлежит, в частности, «Комсомольская правда в Украине»). По информации Курченко, президент Украины «после продажи не уплатил никаких налогов в бюджет». «Порошенко — обманщик и трус, потому и науськивает везде своего цепного цуцыка Луценко», — считает Курченко.

Руководитель фракции «Блок Петра Порошенко» «Солидарность» (БПП) в Верховной раде Артур Герасимов 5 декабря сообщил, что у него имеется информация касательно финансирования деятельности Саакашвили. По его словам, этим занимаются представители экс-президента Украины Виктора Януковича, в частности, Сергей Курченко. После этого генпрокурор Луценко также обвинил олигарха в финансировании деятельности экс-губернатора. Саакашвили назвал информацию о получении денег от Курченко «фейком» и «наглой ложью».

Митинг в поддержку Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Бывшего губернатора Одесской области задержали 8 декабря и доставили в изолятор. Саакашвили обвиняется по ч. 2 ст. 256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности). Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. На заседании в Печерском суде Киева 11 декабря Саакашвили назвал себя военнопленным и заявил, что «украинский олигархат и Владимир Путин ведут войну против украинского народа». Сторонники политика устроили митинг перед зданием суда.

Теги: Украина , Сергей Курченко , Юрий Луценко , Михаил Саакашвили
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