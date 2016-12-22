В США назвали причину присутствия на Ближнем Востоке после победы над ИГ

США хотят удостовериться не только в том, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) побеждена, но и в том что она не возродится. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос, почему США не сворачивают операцию на Ближнем Востоке, после того как Россия объявила по победе над ИГ в Сирией и Ирак в своей стране. Ее слова опубликованы на сайте Белого дома.



«Пока хотя бы один член ИГ жив, мы продолжим бороться, пока не убедимся в том, что они не только искоренены, но и не смогут быстро вернуться обратно», — сказала она. Представитель Белого дома отметила, что США сделают «все возможное», чтобы победить «Исламское государство» и «защитить жизни американцев».

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин во время своего визита на сирийскую авиабазуХмеймим, где расположена российская авиационная группа, отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил , что военные уже начали возвращаться к себе домой. Однако, он не назвал, в какие именно сроки будет выведена российская группировка из Сирии. По его словам, это будет «зависеть от обстановки» в регионе». Источник РБК в российским Министерстве обороны рассказал , что по предварительным данным, Россия планирует вывести из Сирии две трети своего контингента и техники.В среду, 6 декабря глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил , что все бандформирования «Исламского государства» в Сирии были уничтожены. По его словам, в республике нет территорий, которые контролировали бы боевики ИГ.

В субботу, 9 декабря, о победе над «Исламским государством» заявил премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади. Он сказал, что иракские военные контролируют районы на западе страны, а также часть границы между Ираком и Сирией, что означает окончание войны против боевиков «Исламского государства». По словам Аль-Абади, они «полностью разгромлены и отброшены за пределы Ирака».