Туроператоры заявили об отсутствии отказов от путевок в Израиль

Туроператоры заявили РБК, что российские туристы не отказываются от своих путевок в Израиль из-за протестов, начавшихся после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.



Клиенты туроператора Tui не отказываются от своих путевок в Израиль, сообщили РБК в пресс-службе компании. «У нас отказов нет, наши экскурсионные маршруты не проходят через места возможных конфликтов. Проблем у туристов не возникает. В официальном сообщении от Министерства туризма Израиля говорится, что в настоящий момент туристы, находящиеся в Израиле на отдыхе, чувствуют себя в полной безопасности», — сказал представитель Tui.

У «Натали Турс» не было ни одного случая аннуляций туров в Израиль. «Отказов не было вообще. Тем не менее мы и наши партнеры предупреждаем туристов о ситуации в стране и правилах безопасного поведения. По информации наших израильских партнеров, меры безопасности в Иерусалиме усилены, ситуация контролируется соответствующими службами, экскурсии в Иерусалим проводятся согласно расписанию, отказов не отмечено», — пояснили РБК в пресс-службе туроператора.

Ранее 11 декабря Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) попросило туроператоров, продающих путевки в Израиль, предупреждать своих клиентов о беспорядках в стране. Также агентство рекомендовало российским туристам в Израиле соблюдать меры личной безопасности.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря заявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепу перевести туда посольство США. В Израиле и ряде других государств начались массовые антиамериканские протесты мусульман. В Палестине они переросли в столкновения с армией Израиля; в них пострадали более 760 человек.

Великобритания, Франция, Германия осудили решение Трампа. Лидеры Турции, Ирана, Ирака и других мусульманских стран раскритиковали его. В Кремле предупредили об «осложнениях» в регионе из-за этого решения.