«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева номинировали на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Данное объявление транслировалось в прямом эфире на сайте премии.

В номинации также представлены камбоджийская лента Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father), чилийский фильм «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman), немецкий «На пределе» (In the Fade) и шведский «Квадрат» (Square).

Церемония вручения премии состоится 7 января в Лос-Анджелесе. «Золотой глобус» присуждают с 1942 года. Премия вручается в 25 номинациях.

«Нелюбовь» Звягинцева ранее выдвинули на премию «Оскар» от России.

В октябре фильм признали лучшим на 61-м Лондонском международном кинофестивале (BFI London Film Festival), также картина получила премию жюри Каннского кинофестиваля и была признана лучшей работой на фестивале в Мюнхене. В начале ноября лента была удостоена двух призов Европейской киноакадемии.

Фильм рассказывает историю российской семьи на грани развода, у которой пропал ребенок. В главных ролях снялись Марьяна Спивак и Алексей Розин.