РЖД назвало число запущенных в обход Украины поездов

Пассажирские поезда 11 декабря начали следовать по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход территории Украины, в сутки по этому участку будет проходить более 120 пассажирских и до 30 грузовых поездов. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

В настоящий момент на новых станциях Зайцевка и Кутейниково останавливаются поезда Москва — Владикавказ, Санкт-Петербург — Кисловодск и Новосибирск — Адлер. На станции Кутейниково сейчас останавливается только поезд Москва — Ростов.

Утром 11 декабря стало известно, что РЖД перевели все поезда южного направления в обход Украины. По словам министра транспорта Максима Соколова, речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов, которым ранее приходилось дважды пересекать украинскую границу.

В Киеве приветствовали открытие нового железнодорожного маршрута в обход Украины. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, благодаря этому шагу снизится риск «любых террористических актов».

Строительство нового железнодорожного участка в обход Украины стартовало в 2015 году. Его длина составляет 137 км. Он находится на расстоянии от 5 до 25 км от российско-украинской границы. На участке были построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

Также были возведены более 100 объектов инфраструктуры, включая мосты, виадуки и железнодорожные переходы. Стоимость проекта составила примерно 55 млрд руб. Первое тестирование нового железнодорожного участка прошло в августе 2017 года. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу наградил командование 39-й отдельной железнодорожной бригады, которая занималась постройкой участка Журавка — Миллерово, орденом Жукова.