РЖД пустят все поезда в обход Украины с 11 декабря

Полностью железнодорожное сообщение в обход Украины будет запущено по участку Журавка — Миллерово с 11 декабря. Об этом, как передает ТАСС, заявил директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.
По его словам, переходный период займет не более суток. «Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки — с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там (через территорию Украины. — РБК) курсировать не будут», — рассказал Пегов.
До этого в Минтрансе пообещали перевести маршрут всех поездов с территории Украины до конца года. Всего будут изменены маршруты 62 пассажирских и 30 грузовых поездов.
Российские поезда, следовавшие в сторону Ростовской области, до открытия участка Журавка — Миллерово должны были дважды пересекать границу Украины на территории Луганской области. Однако после начала конфликта на Украине в 2014 году было принято решение провести новый путь, избегая пересечения границы. Для этого был построен участок железной дороги длиной 137 км. Пути находятся на расстоянии от 5 до 25 км от границы Украины. К строительству, которое началось в 2015 году, были привлечены железнодорожные войска. Тестовый запуск линии состоялся в августе 2017 года.