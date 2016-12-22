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В Киеве поприветствовали пуск российских поездов в обход Украины
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В Киеве поприветствовали пуск российских поездов в обход Украины
Украинский кризис, 12:52
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В Киеве поприветствовали пуск российских поездов в обход Украины

Власти Украины приветствуют запуск в России железнодорожного маршрута в обход украинской границы, поскольку рассчитывают, что это снизит риск терактов, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает телеканал «112 Украина».

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов», — заявил министр.

Также телеканал приводит слова экс-главы «Украинских железных дорог» Александра Завгороднего, который заявил о том, что запуск маршрута в обход страны не нанесет ущерба компании.

РЖД 11 декабря сообщили, что все российские поезда южного направления окончательно прекратили движение по территории Украины. Это стало возможным благодаря запуску участка дороги Журавка — Миллерово, строительство которого началось в 2015 году и заняло около двух лет. Всего был изменен маршрут 62 пассажирских и 30 грузовых поездов.

Видео: Телеканал РБК

Теги: Украина , железные дороги
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