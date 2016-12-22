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РЖД перевели все поезда южного направления в обход Украины
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РЖД перевели все поезда южного направления в обход Украины
Общество, 07:48
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РЖД перевели все поезда южного направления в обход Украины

Все поезда южного направления РЖД переведены в обход территории Украины, заявил министр транспорта Максим Соколов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Соколова, речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов, которым раньше приходилось дважды пересекать границу Украины.

О том, что все поезда южного направления РЖД перестанут пользоваться железными дорогами Украины к 11 декабря стало известно 6 декабря. Ранее российские составы, до открытия участка Миллерово-Журавка, дважды пересекали границу Украины по территории Луганской области.

Решение о строительстве названного участка было принято в 2014 году после обострения ситуации на юго-востоке Украины. Его длина составила 137 км. Ветка проходит на расстоянии от 5 км до 25 км от российско-украинской границы. В ее строительстве, которое началось в 2015 году, принимали участие железнодорожные войска. На участке построено семь новых станций — Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка; Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково и почти 100 объектов инфраструктуры — мостов, виадуков, железнодорожных переходов. Стоимость работ составила около 55 млрд руб.

Пробный пуск линии состоялся в августе 2017 года. Министр обороны Сергей Шойгу наградил командование 39-й отдельной железнодорожной бригады орденом Жукова.

 

Теги: Украина , РЖД , поезда , обход
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