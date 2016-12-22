В Варшаве прокомментировали подрыв польского автобуса на Украине

МИД Польши назвал подрыв польского туристического автобуса во Львовской области «очередным антипольским инцидентом». Об этом говорится на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Республики Польша подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря этого года в Львове от взрыва пострадал польский автобус, и с обеспокоенностью отмечает очередной антипольский инцидент на территории Украины», — сообщает ведомство.

Как добавили в польском МИД, организатор поездки решил вернуть польских туристов обратно в Польшу. Польское консульство во Львове оказывает им содействие.

Взрыв автобуса с польскими регистрационными номерами, на котором должны были ехать 23 польских туриста, произошел на стоянке около отеля в Львовской области. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в своем Twitter, что инцидент является «провокацией» в канун визита польского президента Анджея Дуды.

Глава польского государства должен прибыть на Украину 13 декабря.

Глава МИД Украины Павел Климкин 9 декабря заявил, что работающие в Польше украинцы «спасают» ее экономику. В то же время польский МИД не увидел в сильной Украине залога существования Польши.

Отношения Киева и Варшавы обострились в последнее время, во многом из-за вопросов, связанных с исторической памятью. Так, польские власти протестуют против увековечивания УПА и уничтожения польских памятников на западе страны. Польша в ноябре создала так называемый черный список украинцев, которые ведут «антипольскую» деятельность — им запрещен въезд на территорию страны. Однако содержание списка польские власти не раскрывают. В том же месяце был закрыт въезд в Польшу секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету. Такие меры Варшава объяснила, в частности, тем, что Киев первым начал враждебные действия: еще раньше, в декабре 2016 года Украина запретила въезд мэру пограничного Перемышля Роберту Хоме за «антиукраинскую деятельность». В начале декабря в МИД Польши заявили об «ангельском терпении» в отношении Украины.