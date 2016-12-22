МИД Польши заявил об «ангельском терпении» в отношении Украины

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский ​в интервью Polska The Times заявил об «ангельском терпении» Варшавы по отношению к Украине.

«Мы продемонстрировали наше ангельское терпение Киеву, мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет по нашим предложениям не было ответа или реакция была отрицательной», — рассказал Ващиковский.

«Мы видим проблемы, но мы намеренно не разглашаем их», — сказал он.

Ващиковский также отметил, что на отношения Варшавы и Киева влияет отказ от эксгумации поляков на Украине, погибших во время Второй мировой войны.

По словам министра, проблемы между странами начались после того, как Украина запретила въезд мэру города Перемышля Роберту Хоме. В январе мэра Перемышля не пустили на территорию Украины. В Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили, что решение о запрете было принято в декабре 2016 года из-за его «антиукраинской деятельности». ​

В ноябре Польша закрыла въезд секретарю Государственной межведомственной комиссии Украины по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету. Его не пустили в страну 18 ноября, так как он входит в так называемый черный список. Ранее Польша также не пустила в страну директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.