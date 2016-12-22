Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,58 58,99 EUR Нал. 70,34 69,51 USD Бирж. 59,08 -0,60 EUR Бирж. 69,65 -0,59 USD ЦБ. 59,63 -0,36 EUR ЦБ. 70,36 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 7775,55 -0,29 ММВБ 2131,91 -0,03% РТС 1132,45 +0,53% Brent 62,72 +2,20% DJIA 23358,24 -0,43% Nasdaq 6782,79 -0,15% FTSE 7380,68 -0,08%
В МИД Украины назвали «срывом соглашений» отказ Польши впустить чиновника
Лента новостей
В МИД Украины назвали «срывом соглашений» отказ Польши впустить чиновника 02:00, Политика Силы ВМС США направились на поиск пропавшей аргентинской подлодки 01:33, Общество Эрдоган выразил сомнения в возможности доверять НАТО 01:27, Политика Перестрелка в «Москва-Сити» произошла на банкете с участием звезд эстрады 01:12, Общество Эсминец США столкнулся с буксиром у берегов Японии 00:55, Общество Отставание «Реала» от «Барселоны» в чемпионате выросло до 10 очков 00:52, Спорт В Париже протестующие против рабства в Ливии устроили беспорядки 00:32, Общество Как раскрутить свое дело, не выдумывая креативные способы продвижения 00:23, РБК и Промсвязьбанк Представители Усманова рассказали о предложении купить ФК «Андерлехт» 00:10, Бизнес Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Коми 00:09, Общество Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в «Москва-Сити» 18 ноя, 23:45, Общество СМИ узнали об участии жены Порошенко в краже денег для детей-инвалидов 18 ноя, 23:27, Общество Двое рыбаков погибли на озере в Ленобласти 18 ноя, 23:08, Общество Чемпионат Испании по футболу. «Атлетико» — «Реал». Онлайн 18 ноя, 22:45, Спорт Генерал ВВС США допустил невыполнение приказа Трампа о ядерном ударе 18 ноя, 22:43, Политика В Зимбабве анонсировали встречу Мугабе с военным командованием 18 ноя, 21:59, Политика В РЖД отказались от должности президента 18 ноя, 21:58, Бизнес Роджер Федерер упустил победу в полуфинале итогового турнира АТР 18 ноя, 21:15, Спорт Полиция назвала срыв концерта Райкина в Одессе хулиганством 18 ноя, 20:58, Общество Трамп назвал Клинтон «наихудшим лузером всех времен» 18 ноя, 20:19, Политика Киев вызвал посла Польши после отказа впустить украинского чиновника 18 ноя, 20:10, Политика 15-летняя российская фигуристка выиграла второй этап Гран-при в сезоне 18 ноя, 20:00, Спорт Памяти сооснователя AC/DC Малькольма Янга. Фотогалерея 18 ноя, 19:53, Фотогалерея  В Китае назвали победительницу конкурса «Мисс Мира-2017» 18 ноя, 19:17, Общество В Китае спустили на воду первое полностью электрическое грузовое судно 18 ноя, 18:46, Технологии и медиа «Спартак» впервые в сезоне чемпионата России забил четыре мяча 18 ноя, 18:29, Спорт Путин открыл в Ялте памятник Александру III 18 ноя, 18:19, Политика На Украине задержали подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова 18 ноя, 18:03, Общество
В МИД Украины назвали «срывом соглашений» отказ Польши впустить чиновника
Политика, 02:00
0
В МИД Украины назвали «срывом соглашений» отказ Польши впустить чиновника

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что закрытие Польшей въезда секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету является «срывом соглашений». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В связи с инцидентом посол Польши на Украине Ян Пекло был вызван на прием в министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщала представитель украинского дипведомства Марьяна Беца в своем Twitter.

Во время встречи с послом было отмечено, что запрет на въезд Шеремета в Польшу «противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета Президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 в Кракове». В украинском МИДе выразили надежду, что достигнутые договоренности позволят решить проблему со въездом Шеремета в Польшу.

По данным издания «Корреспондент.net», Шеремета не пустили в страну 18 ноября, так как он входит в так называемый черный список. Ранее Польша также не пустила в страну директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Черный список был создан 2 ноября властями Польши. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что в список входят те, кто занимаются пропагандой «антигуманных, антиевропейских ценностей». Речь идет о приверженцах дивизии СС «Галичина» и других антипольски настроенных лиц. Вместе с тем, польские власти не называют публично фигурантов списка.

Замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий 12 ноября напомнил о мешающем диалогу между Варшавой и Киевом «прославлении» националистов на Украине. В качестве примера он привел решение украинских властей «запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов на Украине», в том числе на польском кладбище в Быковине. Вятрович называл это захоронение «незаконным».
Теги: Украина , Польша , МИД Украины , «черный список» , Посол
Главное
Перестрелка в «Москва-Сити» произошла на банкете с участием звезд эстрады Общество
Материалы по теме
Киев вызвал посла Польши после отказа впустить украинского чиновника Политика
МИД ответил на отказ Украины от понятия «Великая Отечественная война» Политика
МИД Сербии вызвал своего посла на Украине из-за «украинских наемников» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку