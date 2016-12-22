В МИД Украины назвали «срывом соглашений» отказ Польши впустить чиновника

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что закрытие Польшей въезда секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету является «срывом соглашений». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В связи с инцидентом посол Польши на Украине Ян Пекло был вызван на прием в министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщала представитель украинского дипведомства Марьяна Беца в своем Twitter.

Во время встречи с послом было отмечено, что запрет на въезд Шеремета в Польшу «противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета Президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 в Кракове». В украинском МИДе выразили надежду, что достигнутые договоренности позволят решить проблему со въездом Шеремета в Польшу.

По данным издания «Корреспондент.net», Шеремета не пустили в страну 18 ноября, так как он входит в так называемый черный список. Ранее Польша также не пустила в страну директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Черный список был создан 2 ноября властями Польши. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что в список входят те, кто занимаются пропагандой «антигуманных, антиевропейских ценностей». Речь идет о приверженцах дивизии СС «Галичина» и других антипольски настроенных лиц. Вместе с тем, польские власти не называют публично фигурантов списка.