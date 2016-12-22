Экс-глава полиции Луганской области назвал место задержания Саакашвили

Экс-губернатора Одесской области, лидера партии «Движение новых сил» задержали в квартире бывшего главы полиции Луганской области Юрия Покиньбороды. Об этом он рассказал в видеообращении, которое ​разместил на своей странице в Facebook.

«Сегодня в моей квартире арестовали Михаила Саакашвили», — сказал он.

Бывший глава луганской полиции заявил, что против «нас [сторонников Саакашвили] работают все спецслужбы Украины, в том числе и спецслужбы государств, которые воюют против Украины — это России». «Поэтому тех средств наших не хватило, чтобы избежать этой ситуации», — сказал Покиньборода.

Он назвал произошедшее «делом чести», так как по закону должен был быть арестован вместе с Саакашвили, хотя у него в квартире и провели обыск. «Меня хотят подставить, сделать из меня виноватого в его аресте, для того чтобы отвести внимание от агентов или предателей, которые предали Мишу в этой ситуации», — предположил он.

Покиньборода заключил, что начинает «собственное расследование». Если со мной что-то случится, значит, я вышел на правильную финишную прямую», — сказал он.

Михаил Саакашвили был задержан со второй попытки 8 декабря и доставлен в СИЗО Киева. В ответ политик объявил через адвоката о начале «бессрочной голодовки». Сторонники Саакашвили перекрыли одну из улиц близ здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.

До этого политика попытались арестовать сначала 5 декабря. Саакашвили, по его словам, спрятался от сотрудников СБУ на крыше своего дома и угрожал прыгнуть с нее. Затем силовики все-таки задержали его, но сторонники Сакашвили освободили политика из машины. В ведомстве причиной задержания назвали содействие участникам «преступных организаций».

6 декабря против Саакашвили возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. ​256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Юрий Покиньборода работал в МВД Украины с 1995 года. В 2015 году он стал начальником управления Национальной полиции Украины по Луганской области, в мае 2016 года покинул эту должность.

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