Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 59,03 EUR Нал. 70,12 69,42 USD Бирж. 59,13 -0,05 EUR Бирж. 69,66 -0,07 USD ЦБ. 59,28 -0,01 EUR ЦБ. 69,64 -0,29 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 15000,00 -879,99 ММВБ 2104,99 +0,09% РТС 1119,54 +0,00% Brent 63,32 -0,11% DJIA 24329,16 +0,49% Nasdaq 6840,08 +0,40% FTSE 7393,96 +1,00%
Экс-глава полиции Луганской области назвал место задержания Саакашвили
Лента новостей
В Раде рассказали о планах назвать сквер в Киеве в честь Немцова 12:27, Общество Сторонники Саакашвили подрались у здания СБУ с полицией 12:12, Политика Федерация бобслея России рекомендовала спортсменам ехать на Олимпиаду 12:05, Спорт Микрофинансы: как получить доход выше обычных процентов по вкладам 11:54, РБК и Русмикрофинанс «А вас я попрошу остаться»: Леонид Броневой в кино, на сцене и в жизни 11:38, Фотогалерея  Нападающий сборной России повторил достижение Уэйна Гретцки в матче НХЛ 11:36, Спорт СМИ опубликовали видео с места ликвидации боевиков в Ставрополье 11:34, Общество Экс-глава полиции Луганской области назвал место задержания Саакашвили 11:18, Политика В «Ленкоме» назвали причину смерти Броневого 11:08, Общество Тест: как выглядеть красиво на всех фото 10:52, РБК и Huawei СМИ сообщили об отказе США заключать с Россией договор о невмешательстве 10:46, Политика Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах и над коммунизмом 10:37, Политика Дорога домой: как живeт гонимая народность рохинджа 10:24, Фотогалерея  Израиль ответил авиаударом по Газе на ракетную атаку 09:54, Политика Умер Леонид Броневой 09:52, Общество Жуков увидел «миллионы вариантов» стартов для отстраненных олимпийцев 09:06, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 09:05, Lenovo и РБК «Не надо бояться умных»: сколько приносят профессии будущего 09:05, Фотогалерея  Mail.Ru Group назвала самые «нецензурные» отрасли 09:04, Технологии и медиа Fox News сообщил о связях участников расследования по России с Клинтон 08:57, Политика Число погибших в результате ДТП с «КамАЗом» в Якутии возросло до девяти 07:34, Общество «Росатом» объявил конкурс на очистку от радиации участка завода «Маяк» 07:00, Общество Apple собирается купить Shazam за $401 млн 06:54, Бизнес Квест: как доехать до Шереметьево за 30 минут 05:55, РБК и Porsche Силовики в ходе КТО в Ставрополе обезвредили преступную группу 05:54, Общество Миноритарий «Ростелекома» подал иск к оператору 05:35, Бизнес Адвокат заявил о начале бессрочной голодовки Саакашвили 05:01, Политика Заместитель советника по нацбезопасности США уйдет в отставку 04:11, Политика
Экс-глава полиции Луганской области назвал место задержания Саакашвили
Политика, 11:18
0
Экс-глава полиции Луганской области назвал место задержания Саакашвили

Экс-губернатора Одесской области, лидера партии «Движение новых сил» задержали в квартире бывшего главы полиции Луганской области Юрия Покиньбороды. Об этом он рассказал в видеообращении, которое ​разместил на своей странице в Facebook.

«Сегодня в моей квартире арестовали Михаила Саакашвили», — сказал он.

Бывший глава луганской полиции заявил, что против «нас [сторонников Саакашвили] работают все спецслужбы Украины, в том числе и спецслужбы государств, которые воюют против Украины — это России». «Поэтому тех средств наших не хватило, чтобы избежать этой ситуации», — сказал Покиньборода.

Задержание Михаила Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Он назвал произошедшее «делом чести», так как по закону должен был быть арестован вместе с Саакашвили, хотя у него в квартире и провели обыск. «Меня хотят подставить, сделать из меня виноватого в его аресте, для того чтобы отвести внимание от агентов или предателей, которые предали Мишу в этой ситуации», — предположил он.

Покиньборода заключил, что начинает «собственное расследование». Если со мной что-то случится, значит, я вышел на правильную финишную прямую», — сказал он.

Как неудавшееся задержание Саакашвили превратилось в акцию протеста
Политика

Михаил Саакашвили был задержан со второй попытки 8 декабря и доставлен в СИЗО Киева. В ответ политик объявил через адвоката о начале «бессрочной голодовки». Сторонники Саакашвили перекрыли одну из улиц близ здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.

До этого политика попытались арестовать сначала 5 декабря. Саакашвили, по его словам, спрятался от сотрудников СБУ на крыше своего дома и угрожал прыгнуть с нее. Затем силовики все-таки задержали его, но сторонники Сакашвили освободили политика из машины. В ведомстве причиной задержания назвали содействие участникам «преступных организаций».

6 декабря против Саакашвили возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. ​256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Тернистый путь: о чем говорят попытки задержания Саакашвили в Киеве
Политика

Юрий Покиньборода работал в МВД Украины с 1995 года. В 2015 году он стал начальником управления Национальной полиции Украины по Луганской области, в мае 2016 года покинул эту должность.

Теги: задержание , Михаил Саакашвили , место , Юрий Покиньборода
Главное
«Росатом» разъяснил цель конкурса на очистку от радиоактивных загрязнений Общество
Материалы по теме
Адвокат заявил о начале бессрочной голодовки Саакашвили Политика
Сторонники Саакашвили перекрыли улицу возле здания СБУ в Киеве Политика
Михаила Саакашвили задержали в Киеве Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку