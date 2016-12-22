В метро Стамбула демонтировали указатели с именем Трампа

В метро Стамбула демонтированы таблички, указывающие на выход к бизнес-центру Trump Towers, сообщает Cumhurriyet. Причиной стало то, что в надписи упоминалась фамилия президента США Дональда Трампа, признавшего недавно Иерусалим столицей Израиля вопреки недовольству исламских стран.

Станция «Шишли Меджидийкой», на которой располагались указатели, находится вблизи бизнес-центра Trump Towers, в который входят два небоскреба высотой около 150 м. Он был открыт в 2010 году, еще до того, как Трамп стал президентом США. Бизнес-центр получил такое название после того, как его владелец заплатил миллиардеру за использование имени. Как пишет The New York Times, за возможность присвоить центру это название компания Dogan Holding заплатила Трампу, чей бизнес во многом основан на строительстве фешенебельных зданий, сумму в пределах от $1 млн до 5 млн.

Как видно на фотографиях из перехода к бизнес-центру, фамилия Трампа была закрашена. Кроме того, еще несколько указателей были демонтированы.

Это не первый случай, когда упоминание американского президента в этом контексте вызывает критику в Турции. Так, в июне 2016 года с требованием переименовать Trump Towers на фоне антиисламских высказываний Трампа выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Негативную реакцию турецкого правительства вызвало недавнее решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вопреки позиции международного сообщества. После этого в Турции, как и в некоторых других исламских странах, были проведены массовые антиамериканские акции. В секторе Газа решение Трампа вызвало столкновения арабов с израильской армией, в результате которых не менее 20 человек пострадали.