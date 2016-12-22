Обвиняемый в домогательствах конгрессмен Джон Коньерс ушел в отставку

Конгрессмен США Джон Коньерс объявил об уходе в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

«Я ухожу сегодня на пенсию», — заявил находящийся в больнице 88-летний Коньерс в телефонном интервью телеканалу FOX2 в Детройте.

Он объяснил отставку состоянием здоровья. Коньерс попросил избирателей проголосовать на выборах в конгресс в 2018 году за его сына — Джона Коньерса-младшего.

22 ноября NBC сообщал в Twitter, что комитет по этике палаты представителей США начал расследование дела о сексуальных домогательствах в отношении Коньерса.

Позднее конгрессмен в официальном заявлении отказался уходить в отставку.

«Если бы люди были обязаны уходить в отставку после подобных обвинений, то это пришлось бы сделать «даже президенту», — цитировал NBC Коньерса.

В начале октября продюсер Харви Вайнштейн оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении актрис. После этого аналогичные обвинения стали предъявлять, в частности, в адрес актера Бена Аффлека, режиссера Ларса фон Триера, актера Кевина Спейси, экс-президента США Джорджа Буша-старшего.