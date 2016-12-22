Адвокат Серебренникова объяснил появление у режиссера квартиры в Германии

Покупка режиссером Кириллом Серебренниковым квартиры в Германии никак не связана с «делом «Седьмой студии», она была приобретена на личные средства, сообщил РБК адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

«Квартира была приобретена Кириллом 9 мая 2012 года. Это были исключительно личные накопления в размере €300 тыс. В эти деньги включались в том числе призовые Римского фестиваля — €100 тыс. Квартира была забронирована еще в октябре 2011 года. Никаких связей денег «Платформы» [проекта «Седьмой студии»] с этими личными деньгами на квартиру нет и быть не может. Первые деньги «Платформы» были получены «Седьмой студией» только в марте 2012 года, за два месяца до приобретения квартиры, и были потрачены на проекты, мероприятия», — сказал он.

По словам Харитонова, «кто-то вводит Александра Ивановича [Бастрыкина, главу Следственного комитета] в заблуждение, а он рассказывает это всей стране». «Наверное, для того, чтобы создать мнение, что Кирилл что-то воровал и на это покупал квартиру», — подчеркнул адвокат.

Он подтвердил, что на квартиру в Германии был наложен арест. «Вчера рассмотрели апелляционную жалобу по этому поводу. Суд все оставил в силе. Все это сделано при полном нарушении закона, так как нет гражданского иска от Министерства культуры, которое никак не может сформулировать, что же у него украли», — добавил Харитонов.

Об аресте квартиры Серебренникова в Германии председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил 7 декабря. Он подчеркнул, что она была куплена «в период совершения хищения». По словам Бастрыкина, помимо квартиры, по «делу «Седьмой студии» были арестованы 12,6 млн руб., €5 тыс. и $87 тыс., автомобили и ювелирные украшения. Решение об аресте имущества было принято судом 9 ноября.

В настоящее время режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Следствие обвиняет его в создании организованной группы, которая похитила 68 млн руб. бюджетных денег, предназначенных для развития культурного проекта «Платформа». Фигурантами дела также являются продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова (выехала за границу и заочно арестована), экс-гендиректор студии Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева. В поддержку Серебренникова высказался ряд деятелей культуры. Политическую подоплеку дела опроверг лично Владимир Путин, получивший несколько обращений с просьбой защитить режиссера.