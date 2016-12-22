В Думе рассказали о содержании готовящегося заявления по решению МОК

Готовящийся проект заявления Госдумы о решении исполкома МОК по отстранению сборной России от Олимпиады-2018 даст оценку этому событию, давлению на спортивные институты, а также призыв прекратить «нападения» на российских спортсменов. Об этом заявил председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, говорится в сообщении пресс-службы комитета, которое поступило в РБК.

«Он [проект] рождался в очень серьезном переговорном процессе, потому что совместить позиции всех четырех фракций было достаточно сложно. Заявление Госдумы акцентирует внимание на неприемлемости политического давления на международные спортивные институты», — сказал Дегтярев.

Особое внимание в проекте уделяется общегражданским правам атлетов. «Наши ребята имеют гражданство, национальный флаг, патриотическую гордость. Поэтому мы считаем, что предложение МОК выступать под нейтральным флагом является дискриминацией наших спортсменов по национальному признаку. Они будут биться в неравной борьбе (в случае выступления под олимпийским флагом, а не флагом своей страны), так как флаг и гимн — моральная поддержка любого спортсмена», — пояснил он.

«Мы призываем всех и внутри России, и во вне прекратить нападать на наших спортсменов и клеймить российский спорт», — заключил председатель комитета.

Депутат пообещал представить на пленарном заседании 8 декабря текст заявления по ситуации с недопуском сборной России на зимнюю Олимпиаду-2018. На заседании выступят инициатор подготовки заявления, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также представители всех фракций, сказал Дегтярев.

О том, что в Госдума выступит с заявлением по ситуации с недопуском российской сборной на Олимпиаду в Южной Корее в 2018 году, 6 декабря сообщал РБК. Поручение подготовить заявление дал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, отвечая на предложение Игоря Лебедева. Лебедев заявил, что выступление под нейтральным флагом унизит российскую сторону, поэтому страна должна отказаться от участия в Олимпиаде-2018.

​МОК отстранил российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018 5 декабря. Это произошло по итогам расследования случаев использования ими допинга. К участию в Олимпиаде допускаются только «чистые» российские спортсмены, они смогут выступить как «олимпийские атлеты из России» под нейтральным флагом. Комитет приостановил членство в организации президента ОКР Александра Жукова и вывел главу оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии по подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине.

МОК обязал ОКР выплатить $15 млн, потраченных на проведение антидопингового расследования и создание органа по тестированию спортсменов на допинг Independent Testing Authority (ITA).