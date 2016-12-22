Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,58 58,97 EUR Нал. 70,30 69,54 USD Бирж. 59,16 -0,07 EUR Бирж. 69,74 -0,13 USD ЦБ. 59,29 +0,37 EUR ЦБ. 69,93 +0,23 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 15426,00 +1805,00 ММВБ 2103,15 -0,99% РТС 1119,51 -1,05% Brent 61,43 +0,38% DJIA 24219,85 +0,33% Nasdaq 6823,23 +0,69% FTSE 7320,75 -0,37%
В Думе рассказали о содержании готовящегося заявления по решению МОК
Лента новостей
В Думе рассказали о содержании готовящегося заявления по решению МОК 19:27, Политика Россию и Украину разведут при жеребьевке квалификации Евро-2020 19:27, Спорт Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 19:10, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Самолет «Победы» вынужденно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира 19:06, Общество Киносеть Мамута отказалась продавать онлайн-билеты на «Звездные войны» 19:05, Общество Адвокат бывшей жены Джигарханяна опровергла предъявление ей обвинений 19:01, Общество СМИ сообщили об эвакуации здания РАН из-за подозрительного предмета 18:56, Общество Курс биткоина превысил $16 тыс. 18:55, Деньги В Совфеде заявили о боязни войны в связи с ситуацией вокруг КНДР 18:55, Политика Праздник котировок: ждать ли ралли фондового рынка перед Новым годом 18:48, Деньги С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 18:47, РБК и Ситибанк Кремль рассказал о повестке визита Путина в Египет 18:46, Политика Бастрыкин рассказал об «изощренном» вымогательстве взяток Захарченко 18:42, Общество Эксперт не нужен: почему стал возможным новый иск «Роснефти» к «Системе» 18:40, Мнение Бастрыкин назвал сумму арестованных по делу «Седьмой студии» денег 18:40, Общество Власти Москвы решили перекрыть на Новый год несколько улиц 18:39, Общество РФС договорился о проведении контрольного матча со сборной Франции 18:26, Спорт Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 18:16, Lenovo и РБК Генпрокуратура указала главе Службы судебных приставов на волокиту 18:06, Общество Золотая жила: истории 8 российских женщин-ювелиров 18:05, Спецпроект РБК PINK Глава Минтранса гарантировал готовность системы транспорта к ЧМ-2018 18:03, Общество «Роснефть» назвала условия отказа от нового иска к АФК «Система» 17:55, Бизнес Мутко ответил на решение МОК словами «есть кого отправлять в отставку» 17:55, Общество Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС на посылки из России 17:49, Бизнес «Центр-инвест» одним из первых в РФ подключил карты «Мир» к Samsung Pay 17:48, Пресс-релизы Михаил Гуцериев создал новую девелоперскую компанию 17:47, Бизнес В Херсоне взорвали гранату у банкомата «дочки» Сбербанка 17:46, Общество СК возбудил уголовное дело против защитника прав заключенных 17:38, Общество
В Думе рассказали о содержании готовящегося заявления по решению МОК
Допинговый скандал на Олимпиаде, 19:27
0
В Думе рассказали о содержании готовящегося заявления по решению МОК

Готовящийся проект заявления Госдумы о решении исполкома МОК по отстранению сборной России от Олимпиады-2018 даст оценку этому событию, давлению на спортивные институты, а также призыв прекратить «нападения» на российских спортсменов. Об этом заявил председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, говорится в сообщении пресс-службы комитета, которое поступило в РБК.

«Он [проект] рождался в очень серьезном переговорном процессе, потому что совместить позиции всех четырех фракций было достаточно сложно. Заявление Госдумы акцентирует внимание на неприемлемости политического давления на международные спортивные институты», — сказал Дегтярев.

Особое внимание в проекте уделяется общегражданским правам атлетов. «Наши ребята имеют гражданство, национальный флаг, патриотическую гордость. Поэтому мы считаем, что предложение МОК выступать под нейтральным флагом является дискриминацией наших спортсменов по национальному признаку. Они будут биться в неравной борьбе (в случае выступления под олимпийским флагом, а не флагом своей страны), так как флаг и гимн — моральная поддержка любого спортсмена», — пояснил он.

Без флага России: поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду в Корею
Общество

«Мы призываем всех и внутри России, и во вне прекратить нападать на наших спортсменов и клеймить российский спорт», — заключил председатель комитета.

Депутат пообещал представить на пленарном заседании 8 декабря текст заявления по ситуации с недопуском сборной России на зимнюю Олимпиаду-2018. На заседании выступят инициатор подготовки заявления, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также представители всех фракций, сказал Дегтярев.

О том, что в Госдума выступит с заявлением по ситуации с недопуском российской сборной на Олимпиаду в Южной Корее в 2018 году, 6 декабря сообщал РБК. Поручение подготовить заявление дал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, отвечая на предложение Игоря Лебедева. Лебедев заявил, что выступление под нейтральным флагом унизит российскую сторону, поэтому страна должна отказаться от участия в Олимпиаде-2018.

Лозаннский трибунал: кто принимал решение об участии России в Олимпиаде Еще 11 фото
Фотогалерея

​МОК отстранил российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018 5 декабря. Это произошло по итогам расследования случаев использования ими допинга. К участию в Олимпиаде допускаются только «чистые» российские спортсмены, они смогут выступить как «олимпийские атлеты из России» под нейтральным флагом. Комитет приостановил членство в организации президента ОКР Александра Жукова и вывел главу оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии по подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине.

МОК обязал ОКР выплатить $15 млн, потраченных на проведение антидопингового расследования и создание органа по тестированию спортсменов на допинг Independent Testing Authority (ITA).

Теги: Госдума , МОК , Олимпийские игры , допинг
Главное
Россия обвинила акционеров ЮКОСа в тайных выплатах экс-советнику Путина Экономика
Материалы по теме
Госдума выступит с заявлением по решению МОК Политика
В Госдуме назвали участие России под нейтральным флагом унижением страны Общество
МОК допустил олимпийцев из России к Олимпиаде под нейтральным флагом Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку