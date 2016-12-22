Госдума выступит с заявлением по решению МОК

Госдума выступит с заявлением по ситуации с недопуском российской сборной на Олимпиаду 2018 года. Соответствующее поручение 6 декабря дал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, отвечая на предложение вице-спикера от фракции ЛДПР Игоря Лебедева. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением Международного олимпийского комитета (МОК), обсудить на заседании комитета [Госдумы по физической культуре и спорту], провести консультации с фракциями и на пятницу выходим с проектом постановления, которое обсудим уже в зале пленарных заседаний», — сказал Володин.

В свою очередь Лебедев отметил, что заявление Госдумы должно иметь «взвешенный характер», потому парламентарии должны предварительно «запросить все документы, все решения, которые были приняты вчера МОК».

5 декабря Лебедев заявил, что выступление под нейтральным флагом станет унижением для России, поэтому страна должна отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее в тот же день ​МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018 по итогам расследования случаев использования допинга спортсменами. К участию в Олимпиаде будут допущены только «чистые» российские спортсмены под олимпийским флагом. К участию в Играх также не будет допущен Олимпийский комитет России (ОКР), ни одного чиновника из Министерства спорта не аккредитовали на Олимпиаду. Вице-премьер, бывший министр спорта Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрия Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад.

Также МОК приостановил членство в организации президента Олимпийского комитета России Александра Жукова и вывел главу оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии по подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Кроме того, МОК обязал ОКР выплатить $15 млн — в эту сумму вошли средства, потраченные на проведение антидопингового расследования, а также на создание независимого органа по тестированию спортсменов на предмет употребления допинга Independent Testing Authority (ITA).