В Госдуме назвали участие России под нейтральным флагом унижением страны

Россия должна отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, поскольку выступление под нейтральным флагом станет унижением для страны. Такое мнение в разговоре с «РИА Новости» высказал вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев.

«Я считаю, что подобное решение [Международного олимпийского комитета] — это унижение для нашей страны, и необходимо принять очень серьезное, взвешенное решение», — сказал он. «На мой взгляд, самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет полный отказ от участия в Олимпийских играх», — добавил Лебедев.

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам заседания дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр в Пхёнчхане ранее 5 декабря. Согласно решению МОК, «чистые» российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в 2018 году, однако им запрещена демонстрация любой атрибутики России, в том числе флага и герба. Кроме того, МОК запретил исполнять на Играх национальный гимн.

Ни один из чиновников из российского Министерства спорта не аккредитовали на Олимпиаду, а вице-премьера экс-министра спорта Виталий Мутко пожизненно отстранили от участия во всех Олимпийских играх пожизненно.

МОК потребовал от Олимпийского комитета России возместить расходы в связи с расследованием допингового скандала и вложить деньги в создание агентства по допинг-тестированию. В общей сложности, по требованию МОК, Россия должна выплатить $15 млн.

После решения исполкома МОК ВГТРК отказалась транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане.