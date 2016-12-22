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Второго вещателя радио Sputnik в США пригрозили объявить иноагентом
Война санкций, 13:31
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Второго вещателя радио Sputnik в США пригрозили объявить иноагентом

Американскую компанию Multicultural Radio Broadcasting Inc. (MRBI), которая транслирует программы радио Sputnik, предупредили о возможности внесения в список иноагентов. Об этом со ссылкой на копию письма Минюста США к MRBI сообщает «РИА Новости» (входит вместе со Sputnik в МИА «Россия сегодня»).

По данным агентства, в Минюсте указали на то, что программы Sputnik транслировались радиостанцией WZHF 1390 AM, которая принадлежит MRBI. На сайте компании указано, что эта радиостанция вещает на испанском языке.

Согласно требованиям ведомства, компания должна передать в течение 30 дней документы о собственности, предоставить информацию по работе со Sputnik и другими иностранными организациями, ответить на вопросы о редакторском контроле за содержанием передаваемых программ. На основании этих данных Минюст примет окончательное решение, включать ли компанию в список иностранных агентов.

«Стигма для медиа»: кому и чем грозит закон о СМИ-иноагентах
Политика

Минюст США 17 ноября объявил компанию Reston Translator, которая транслирует программы Sputnik на FM-частотах, иностранным агентом и внес ее в соответствующий реестр. Регистрации самого агентства Sputnik в качестве иностранного агента американские власти не потребовали.

До этого, 14 ноября, как иностранный агент была зарегистрирована компания T&R Productions LLC, которая производит и вещает программы телеканала RT America. В качестве «зеркальных мер» Госдума 15 ноября приняла поправки в закон об иноагентах, которые позволяют признать агентами СМИ с иностранным финансированием. 25 ноября закон подписал президент Владимир Путин. Его раскритиковали в США и ЕС.

30 ноября RT был лишен аккредитации в конгрессе США. Госдума в ответ запретила доступ в парламент СМИ, признанных иноагентами, затем такой же шаг предпринял Совет Федерации. Министерство юстиции 5 декабря внесло «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода», «Кавказ.Реалии», «Фактограф» и ряд других СМИ в список иностранных агентов.

Теги: США , иностранный агент , Sputnik
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