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Эрдоган обсудит с Путиным решение США по Иерусалиму
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Эрдоган обсудит с Путиным решение США по Иерусалиму
Политика, 11:24
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Эрдоган обсудит с Путиным решение США по Иерусалиму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Об этом сообщает агентство Dogan.

«Я встречусь с Путиным, с главами западных стран — Германии, Англии, Франции, Испании, потому что это дело всего человечества, а не только мусульман», — сказал Эрдоган.

Кроме того, президент Турции в очередной раз осудил решение президента США Дональда Трампа. По его словам, это «создаст конфронтацию, а не примирение».

Вход Трампа в Иерусалим: зачем США признали Святой город столицей Израиля
Политика

Ранее, 6 декабря, турецкий президент назвал решение США по Иерусалиму «красной линией» и пригрозил разрывом дипломатических отношений с Израилем. В Турции начались массовые протесты в связи с решением Белого дома.

2 декабря CNN​ узнал о намерении Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. 6 декабря Трамп объявил об этом официально.

Палестина увидела «поцелуй смерти» в возможном решении США по Иерусалиму
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «историческим днем» дату признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

В то же время 8 из 15 входящих в Совбез ООН стран потребовали провести экстренное заседание по данному вопросу. В частности, решение США не поддержал генсек ООН Антониу Гуттереш. Президент Палестины Махмуд Аббас раскритиковал действие главы американского государства. Король Марокко Мухаммед VI, занимающий пост главы комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, ​написал Трампу письмо с просьбой оставить Иерусалим символом толерантности для всех.

О своем несогласии с позицией Вашингтона заявили также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Закон о переносе посольства США в Иерусалим был принят в 1995 году, однако он предусматривал отсрочку выполнения данного положения на полгода по решению президента. Все предшественники Трампа регулярно продлевали эту отсрочку. Признание Иерусалима столицей было одним из предвыборных обещаний американского президента.

Теги: США , Владимир Путин , Иерусалим , Реджеп Тайип Эрдоган , Посольство
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