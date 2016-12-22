CNN узнал о скором признании Трампом Иерусалима столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп должен объявить о том, что США признают Иерусалим столицей Израиля во вторник, 5 декабря. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией и иностранных дипломатов.

По словам источников, Трамп попытается «смягчить» грядущее заявление, указав только Западный Иерусалим как столицу Израиля. Однако, по словам собеседников телеканала, Трамп пока не принял окончательного решения на этот счет. «Президент всегда говорил, что это вопрос «когда», а не «если». Он все еще рассматривает все варианты, поэтому нам пока нечего объявлять», - заявил телеканалу представитель Белого дома.

В январе 2017 года, после избрания Трампа на пост президента США, стало известно, что американское правительство находится «на ранних стадиях» переговоров о переносе посольства Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. «Мы находимся на начальном этапе обсуждения этой темы», - заявлял занимавший тогда пост пресс-секретаря президента США Шон Спайсер.

Перенос американского посольства в Иерусалим был одним из предвыборных обещаний Трампа. Тогда он заявлял, что готов поддерживать близкие отношения с израильской стороной. Кроме того, Трамп обещал изменить ситуацию в ООН после своей инаугурации. Это обещание стало ответной реакцией на решение США не накладывать вето на резолюцию Совбеза ООН, согласно которой Израилю запрещено строить новые поселения на территориях Палестины.

Израиль захватил Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны в 1967 году. При битве за Старый город Иерусалима войска Израиля взяли под контроль Храмовую гору и Стену Плача. В Старом городе расположены еврейский, мусульманский, христианский и армянский кварталы.

Де-юре Израиль контролирует весь Иерусалим. Палестина настаивает на том, чтобы Восточный Иерусалим стал их столицей, Израиль добивается неделимости города. В соответствии с международными нормами Тель-Авив считается столицей Израиля.