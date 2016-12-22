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Володин заявил об уверенности в завтрашнем дне после выдвижения Путина
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Володин заявил об уверенности в завтрашнем дне после выдвижения Путина
Выборы президента России, 17:55
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Володин заявил об уверенности в завтрашнем дне после выдвижения Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рад решению российского лидера Владимира Путина вновь баллотироваться в президенты, передает «РИА Новости».

«Решение сегодняшнее ожидаемое было. Но его не было, и мы уже стали переживать, будет ли оно. Состоявшееся решение дает уверенность в завтрашнем дне, потому что наш президент всеми своими делами, служением нашей стране доказал, что многое можем сделать», — сказал Володин.

По словам спикера, президент России Путин всегда в тяжелейшее время делал всё, чтобы защитить людей и страну от проблем.

Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз
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Путин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на должность президента России на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. «Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку», — сказал президент.

Перед этим он посетил форум «Доброволец России — 2017», где президента просили объявить о своем участии в выборах-2018, Путин пообещал, что сделает это в ближайшее время.

Незадолго до этого агентство Ura.Ru со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщало, что Путин может объявить о своем выдвижении 6 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин может объявить о своем решении в любой момент.

Лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов назвал выдвижение Путина «замечательной новостью». «Мы этого ждали. Мы поддерживали политику, которую проводил наш президент, а сейчас с еще большей энергией будем это делать», — подчеркнул он. Члены партии «естественно» поддержат Путина на президентских выборах, добавил Неверов.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.

Теги: Владимир Путин , Вячеслав Володин , выборы президента 2018
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