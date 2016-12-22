Песков призвал ежедневно быть готовым к выдвижению Путина в президенты

Президент России Владимир Путин может объявить о своем намерении участвовать в выборах в 2018 году в любое время. Об этом заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, даст ли Путин 6 декабря ответ по своему выдвижению.

«Президент это может сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день. Но когда он примет такое решение, я не знаю. А слухи у нас как раз на счет каждого дня и ходят», — пояснил Песков.

О том, что Путин 6 декабря может объявить о своем выдвижении на выборы президента в 2018 году, ранее писало агентство «Ura.Ru» со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю. По их данным, президент должен сделать соответствующее заявление на форуме «Доброволец России — 2017», который посетит перед рабочей поездкой в Нижний Новгород. В сообщении на сайте Кремля говорится, что в 6 декабря Путин примет участие в церемонии вручения премии «Доброволец России — 2017», которое пройдет в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Также агентство ссылалось на сообщение в Twitter журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова, в котором он накануне написал: «Ну что, дождались? Похоже, завтра уже, наконец». По данным агентства, речь шла о том, что Путин объявит о своем выдвижении на выборы 6 декабря. Однако в Twitter Колесникова такой записи нет.

​Выборы президента России пройдут на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна начаться в декабре текущего года.

На пресс-конференции во время саммита АТЭС в середине ноября Путин заявил, что пока не может дать ответ на вопрос о своем возможном выдвижении на новый срок, отметив: «Время придет, поговорим на эту тему».

В октябре российский лидер сказал, что пока не определился, будет ли участвовать в предвыборной гонке в 2018 году.

О своих намерениях принять участие в выборах президента, в частности, заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.