Запрет на проход в Госдуму журналистам СМИ-иноагентов вступил в силу. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Документ устанавливает запрет на посещение палаты представителям американских СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Одновременно законодательным (представительным) органам власти субъектов Федерации в рамках их полномочий предложено принять аналогичные решения», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, согласно которому СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, может быть признано иностранным агентом. Это решение было принято после того, как в США была признана иностранным агентом компания, обслуживающая российский телеканал RT. Журналистам RT также было отказано в аккредитации в конгрессе США.

5 декабря Минюст России внес в реестр иноагентов девять СМИ: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».



6 декабря Госдума проголосовала за то, чтобы запретить журналистам СМИ-иноагентов проходить в здание нижней палаты парламента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отменит ограничительные меры против СМИ — иностранных агентов после того, как на такой шаг пойдут власти США.