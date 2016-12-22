Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки призвала российских спортсменов ехать на Олимпиаду-2018 несмотря на решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске сборной, об этом она заявила РБК.

«Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду — все и так знают, что они из России», — подчеркнула она.

Канделаки добавила, что решение исполкома МОК о недопуске российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане «грустно, но это дополнительный повод нам всем объединиться».

«Не в моей компетенции принимать решение о покупке медиаправ, но я надеюсь, что российские зрители увидят и Олимпиаду, и участвующих российских спортсменов», — сказала журналистка.

Канделаки добавила, что в сложившихся обстоятельствах необходимо прекратить истерику и начать работать с международным организациями для исправления ситуации. «Готова включиться в переговорный процесс с международными организациями, если нужно. И я уверена, что ко мне присоединятся многие», — добавила журналистка.

Из-за решения МОК не допустить российскую сборную на Игры ВГТРК отказалась от трансляции Олимпиады-2018 на канале «Россия 1».

Планировалось, что наряду с «Россией 1» Олимпиаду будут показывать «Первый канал» и входящий в холдинг «Газпром-Медиа» «Матч ТВ».



Представитель «Газпром-Медиа» отказался прокомментировать РБК решение МОК и возможность трансляций Игр, где россиянам предложено выступать под нейтральным флагом. Он отметил, что «ранее гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко высказывал свои сомнения в привлекательности таких трансляций, если сборная России не поедет на Игры».

Представитель «Первого канала» пока не комментирует ситуацию. Петр Макаренко, владелец компании «Телеспорт», которой принадлежат права на трансляцию Игр в российском телеэфире, не смог поговорить с РБК.