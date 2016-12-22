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Единственным против запрета журналистов США в Думе стал сын Жириновского
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Единственным против запрета журналистов США в Думе стал сын Жириновского
Война санкций, 12:23
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Единственным против запрета журналистов США в Думе стал сын Жириновского

Единственным депутатом, который проголосовал против введения запрета на посещение Госдумы журналистами американских СМИ-иноагентов, был вице-спикер Игорь Лебедев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты голосования.

Запрет поддержали 413 депутатов, один выступил против.

Лебедев подтвердил, что проголосовал против, поскольку считает данное решение «очень поспешным и преждевременным».

«Одной рукой мы выступаем за попытки нормализации отношений, а другой рукой эти попытки зарубаем на корню», — пояснил он.

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На заседании 6 декабря депутаты приняли постановление, которое запрещает проход в здание нижней палаты журналистам американских изданий, которые Минюст России признал иноагентами. Документ вступил в силу с момента его принятия. Депутаты рекомендовали региональным законодательным собраниям и парламентам принять аналогичный запрет на своем уровне.

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Минюст России 5 декабря внес в реестр иноагентов девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Закон, который позволяет признавать СМИ, имеющие зарубежное финансирование, иностранными агентами, президент России Владимир Путин подписал 25 ноября. Позже он обязал Минюст соответствующий реестр.

Принятие закона стало ответом на действия Минюста США, который в сентябре обязал компании, обслуживающие российский телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В конце ноября RT лишили аккредитации в конгрессе США.

Лебедев является сыном Жириновского, однако носит фамилию матери, поскольку родители решили, что фамилия знаменитого отца может помешать его самостоятельной жизни.

Теги: Госдума , ЛДПР , «Радио Свобода» , «Голос Америки» , СМИ-иноагенты
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