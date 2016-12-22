МИД Финляндии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства

Посла России Павла Кузнецова вызвали в финский МИД после того, как Минобороны Финляндии заподозрило российский самолет в нарушении воздушного пространства республики. Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии в Twitter.

«Послу России передана информация о предполагаемом инциденте с просьбой разъяснений» — указывается в сообщении.

По данным финского оборонного ведомства, речь идет о пассажирском или грузовом Ту-154. Погранслужба Финляндии начала расследование инцидента.

В начале ноября Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о том, что возле государственной морской границы были обнаружены два российских истребителя Су-27.

В конце ноября Пентагон обвинил российский истребитель Су-30 в «небезопасном» перехвате американского патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon в небе над Черным морем. По данным Пентагона, Су-30 пролетел в 50 футах (15,2 м) перед P-8 Poseidon. «Небезопасные действия могут нанести серьезный вред и травмы всем задействованным [в инциденте] воздушным экипажам», — отметили в Пентагоне.

В ответ в Минобороны России заявили, что Су-30 «помог американским коллегам избежать международного скандала, который бы вызвало нарушение с их стороны границы России».



